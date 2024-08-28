Семь очков восьми участников Еврокубков. Итоги второго тура Серии А

Интер - Лечче 2:0

Парма - Милан 2:1

Эллас Верона - Ювентус 0:3

Торино - Аталанта 2:1

Наполи - Болонья 3:0

Рома - Эмполи 1:2

Удинезе - Лацио 2:1

Фиорентина - Венеция 0:0

Монца - Дженоа 0:1

Кальяри - Комо 1:1

В первом туре Серии А лишь три участника Еврокубков от Италии победили, а остальные пять сыграли вничью. То есть вместе восемь команд набрали 14 очков. И такой тур все посчитали неудачным, а то и провальным для них. Каким тогда посчитать второй тур, в котором два участника Еврокубков победили, один сыграл вничью, а пять проиграли, то есть вместе они набрали семь очков?

Гранды по-прежнему не готовы к сезону. Кроме одного. Неудивительно, что лишь одна команда из 20-ти набрала все шесть очков после двух туров. В то же время лишь одна не набрала ни одного очка, а это признак хорошей формы и хорошей борьбы середняков и аутсайдеров.

"Интер" и "Ювентус"

Чемпион явно не в лучшей форме. Но по такой четыре очка за два тура - хорошо. Тем более - без травмированного Лаутаро Мартинеса. "Интер" забил "Лечче" ранний гол, когда мяч отскочил от дублера Лаутаро новичка Тареми и скорее попал в защитника Дармиана. Забил второй на 70-ой минуте с пенальти. Не создал много, кроме этого. Зато, в отличие от первого тура, уверенно обезопасил оборону.

Симоне Индзаги особо похвалил Тареми, но и в целом команду за борьбу и сфокусированность. Отмечая, что не лучшая игровая форма в такое время понятна. В последнем он точно прав.

Впрочем, у каждого правила есть исключения. В нынешней лиге это "Ювентус". Дважды 3:0, единственная команда в лиге с шестью очками. Причем второй 3:0 в гостях у команды, которая сама неделю тому разгромила на том же стадионе с таким же счетом "Наполи".

И, что еще невероятнее, "Юве" делает это все с крайне куцым составом. На матч в Вероне в заявку попали лишь 12 полевых игроков взрослой команды. Два юниора вышли в стартовом составе. И правый защитник Савона в дебюте забил. А юный вингер Мбангула, забивший в дебюте в предыдущем туре, на этот раз ассистироввл.

Также нельзя не отметить дубль Душана Влаховича, крайне раздраженного промахами в первом туре.

‏Тьяго Мотта особо отмечал командную игру, баланс, высокий синхронный прессинг, начиная с форвардов, как он любит. "Такой прессинг рискованный, но риск оправдывается, поскольку ты можешь перехватить мячи высоко и сразу идти к воротам". Так "Юве" и забил первый гол - перехват и пас вразрез один-на-один. Такой "Юве" мы и ожидаем видеть у Мотты постоянно. Пока хватит сил.

"Торино" - "Аталанта"

У "Аталанты" сил уже, похоже не хватило. Она также в первом туре заявила лишь 13 полевых игроков взрослой команды. И также разгромила. Во втором туре заявила то же число. И на этот раз проиграла. При том, что вела в счете. Слишком быстро после гола она пропустила - через пять минут. И у нее не нашлось ресурсов среди юниоров.

А может, просто соперник слишком серьезный. "Торино" проиграл лишь два домашних матча лиги в предыдущем сезоне, хорошо играл против грандов, особенно дома. В принципе, поражение любой итальянской команды на "Олимпико Гранде Торино" - не сенсация. А в первом туре на "Сан Сиро" "Милан" чудом спасся от "быков". Теперь с Паоло Ваноли они еще и играют смелее, чем с Иваном Юричем.

Они чувствовали себя неуютно из-за бурных протестов болельщиков против трансферной политики клуба. Но ответили на это там, где и должны - на поле.

Джан Пьеро Гасперини не был разочарован игрой. Заявлял, что его команда много создала и не теряла свой путь. И вправду, 25 ударов по воротам, девять - в створ, две стойки. Однако уж слишком много дыр в центре поля и в обороне она позволяла. Не контролировала соперника, не контролировала игру. Да еще и не реализовала пенальти Пашалича в добавленное время. А значит - сделала в матче недостаточно.

В целом получился очень качественный остроатакующий матч.

"Милан" и "Рома"

Во главе грандов, не готовых к сезону, шествует "Милан". Большой шум вызвало интервью опорника команды в матче против "Пармы" Юнуса Мусы, заявившего после матча, что не знал, когда выдвигаться в высокий прессинг, а когда отходить назад. Большой шум, но не большое удивление. Поскольку "россонери" в первых двух матчах и выглядели командой без тренера, без какого-либо плана. А еще - без желания.

Разные отрезки были в этом матче. Когда "Милан" не играл, и "Парма", новичок лиги, отсутствовавший в ней три года, делала, что хотела. Когда "Милан" играл и владел мячом 70 процентов времени, но без какой-либо мысли и скорости, а "Парма" легко разрывала его на контратаках. Когда "Милан" сравнял счет в середине второго тайма и сразу же заснул, будто ничья в этом матче полностью устраивает его.

Паулу Фонсеке ничего не оставалось как признать провал. Особенно он говорил о неумении прессинговать, о неумении вообще работать без мяча, о неумении защищаться как команда. Признавал и отсутствие энергии, настроя. "Ясно, что существует коллективная проблема в плане обороны и агрессии".

Он также заявил, что против грандов легче играть, легче настроить команду. Что ж, увидим в следующем туре против "Лацио".

В девяти последних турах лиги "Милан" побеждал лишь однажды. Впервые после 12-ти сезонов подряд он остается без побед в первых двух турах лиги.

"Рома" также выглядит командой без плана, без тренера. Испытывает абсолютно те же проблемы, что и "Милан". Нет командного прессинга, нет комбинаций в атаке, каждый играет за себя, если вообще играет, центр поля и оборона разобраны даже дома против аутсайдера. Центрфорвард Артем Довбик совершенно оторван от команды, потерялся далеко впереди.

Даниэле Де Росси говорит, что просил Пауло Дибалу играть шире, на фланге. Сам же Дибала говорит, что играл слишком глубоко в центре.

Де Росси считает, что команде прежде всего не хватает энергии и интенсивности, а также желания бегать и бороться, агрессии. Обещает далее выбирать игроков именно с таким желанием. Некоторое улучшение во втором тайме объясняет не тактикой, а отчаянием его игроков и оттого возросшим желанием.

"Лацио" и "Фиорентина"

"Лациале" выиграли в первом туре, "фиалки" еще не проигрывали. Они в лучшем состоянии, чем команды из предыдущего пункта. Но все же в недостаточном для борьбы за высокие места. Обеим командам банально не хватает качества. Как индивидуально игрокам, так и аспектов командной игры. Они просто недостаточно сильны.

"Фиорентина" страдает теми же болезнями, что и при Винченцо Итальяно. Полное преимущество, но отвратительная реализация. Вратарь новичка лиги Йессе Йоронен вышел героем с восемью сейвами. "Фиалки" Раффаэле Палладино еще и пропускают контратаки, и их вратарю Пьетро Терраччьяно приходится работать.

"Лацио" также страдал старыми болезнями. Не знал, что делать с 66-ю процентами владения мячом. Проиграл силовую борьбу всегда упрямому дома "Удинезе", что особо отмечал главный тренер Марко Барони. Отмечал он и медленную игру. А качество без Чиро Иммобиле, Луиса Альберто, Фелипе Андерсона особо и нечего надеяться найти.

"Орлы" пропустили ранний гол, остановившись, поскольку думали, что офсайд (Барони признал, что нужно играть до конца), пропускали много контратак, забили лишь однажды десятерым соперникам после 68-ой минуты. Из таких вещей, отнюдь не мелочных, и складывается поражение.

"Наполи" - "Болонья"

Еще с первого тура, с ничьей дома против "Удинезе", чувствовалось, что "Болонья" ослабела. Что нужно время для возвращения силы предыдущего сезона, если ее вообще удастся вернуть. И все же 0:3 от "Наполи", настолько провалившегося в первом туре - многовато. Тем более - при 61-ом проценте владения мячом и не такой уж плохой обороне. Соперник не наиграл на 3:0.

Здесь лучше обратить внимание на самого "Наполи". Антонио Конте очень быстро поднял его со дна глубокой ямы. С помощью своих принципов - прежде всего организованности, четкой плотной обороны. И без мяча. Падение процентов владения от 70-ти до 39-ти Конте только на пользу. Так он любит играть. А два гола, созданные Хвичей Кварацхелией, и гол замен Нереса и Симеоне оформили победу.

Конте ожидаемо говорил об отношении к делу, сердце, храбрости, единстве, вере в себя и прежде всего о матче без пропущенных.

Первая победа "Наполи" после восьми матчей лиги без них, после шести дома без них. Еще и разгромная. Еще и сразу после разгромного, позорного поражения. Еще и над участником Лиги Чемпионов, не проигравшим шесть гостевых матчей лиги подряд против команд Топ-10.

Середняки и аутсайдеры

Как и в первом туре и как и большую часть предыдущего сезона, середняки и аутсайдеры борются, добывают результаты, играют прилично. В нынешнем туре они и вовсе зажгли. Трудно представить, что способны добыть лучшие результаты.

"Парма" и "Эмполи" во главе хит-парада. Причем они не просто отбивались и где-то случайно закатили. А играли смело, организованно, провели немало острых контратак, ловя "Милан" и "Рому" на разреженном центре поля. Победе "Удинезе" и его игре против "Лацио" даже мало кто удивился. Он часто демонстрирует такой уровень дома. Часто при этом упускает результат, но на этот раз удержал.

"Венеция" после привоза трех голов против "Лацио" сразу не привезла ни одного и даже могла забить "Фиорентине".

Разочаровал "Лечче", единственная команда в лиге без очков, да еще и без забитых мячей. Хотя играл довольно организованно. "Монца" также без забитых мячей, хотя и с одним очком после двух туров. И без идей в атаке. "Верона" по игре вовсе не должна была пропускать трижды дома от "Наполи".

"Комо" набрал первое очко после 21-го года отсутствия в Серии А. На непростом выезде в Кальяри. И Сеск Фабрегас еще и думает, что заслужил больше. А "Дженоа" выдержала с 19-ю процентами владения мячом во втором тайме и 30-ю в целом и даже почти ничего не позволила "Монце" в гостях. Забив в раздевалку силами новичка Пинамонти. Тренерская команда.

Лучший игрок тура - Хвича Кварацхелия ("Наполи"). Фундамент обороны и его гол с ассистом

Прорыв тура - Че Адамс ("Торино"). Гол и ассист в дебютном "старте" в Серии А

Разочарования тура - "Милан" и "Рома". Нет командной игры

Лучший вратарь тура - Йессе Йоронен ("Венеция"). Восемь сейвов

Лучший тренер тура - Антонио Конте ("Наполи"). Быстро привел в чувство

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