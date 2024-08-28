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Фиорентина решила арендовать опорника Милана
Подтверждено
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" официально объявила о подписании французского опорного полузащитника Ясине Адли на правах аренды с возможностью выкупа у "Милана".
По условиям соглашения, Адли будет защищать цвета "фиалок" до конца сезона 2024/25. Как пишут СМИ, если команда захочет выкупить контракт игрока, она должна будет оплатить "Милану" 13 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. В таком случае Ясине подпишет с "Фиорентиной" четырехлетний контракт.
Yacine is a Viola. ⚜️ #Fiorentina #Adli pic.twitter.com/5SXLruIxMV— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) August 28, 2024
Адли в прошлом сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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