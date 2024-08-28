Фиорентина решила арендовать опорника Милана

"Фиорентина" официально объявила о подписании французского опорного полузащитника Ясине Адли на правах аренды с возможностью выкупа у "Милана".

По условиям соглашения, Адли будет защищать цвета "фиалок" до конца сезона 2024/25. Как пишут СМИ, если команда захочет выкупить контракт игрока, она должна будет оплатить "Милану" 13 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. В таком случае Ясине подпишет с "Фиорентиной" четырехлетний контракт.

Адли в прошлом сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.