"Милан" и "Рома" планируют обменяться игроками. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, Тэмми Абрахам отправится в Милан, а Алексис Салемакерс присоединится к "Роме", но "россонери" должны еще доплатить 10 миллионов евро.

Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие дни, поскольку клубы уже договорились о деталях будущего трансфера.