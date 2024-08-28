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Милан и Рома планируют обменяться игроками
Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие дни
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" и "Рома" планируют обменяться игроками. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По словам инсайдера, Тэмми Абрахам отправится в Милан, а Алексис Салемакерс присоединится к "Роме", но "россонери" должны еще доплатить 10 миллионов евро.
Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие дни, поскольку клубы уже договорились о деталях будущего трансфера.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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