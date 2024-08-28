Руководство Аль-Ахли отправилось в Италию, чтобы продолжить переговоры с Осимхеном

Руководство "Аль-Ахли" сегодня, 28 августа, отправилось в Италию, чтобы продолжить переговоры с форвардом "Наполи" Виктором Осимхеном. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Хотя еще ничего не решено, "Челси" продолжает вести переговоры с футболистом относительно личных условий и зарплаты.

Переход Осимхена в "Аль-Ахли" возможен лишь тогда, когда "синие" не сможет договориться с игроком об условиях потенциального контракта.