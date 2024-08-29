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На тренировке Ромы чуть не произошла драка между Де Росси и футболистом, – Rai Sport

Италия
Обновлено

У волков повышается градус напряжения

На тренировке Ромы чуть не произошла драка между Де Росси и футболистом, – Rai Sport

Getty Images/Global Images Ukraine

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В итальянском издании появилась информация о стычке между главным наставником "капитолини" и Брайаном Кристанте. В источнике утверждают, что стороны обменялись резкими словами и едва не перешли к физическому противостоянию, но их успели разнять.

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Также отмечается, что в конфликте фигурировало имя Леандро Паредеса, которого относят к близкому окружению Де Росси в команде.

Неудачный старт и кадровые обновления оказывают негативное влияние на атмосферу в коллективе, что способствует ссорам и нервозности.

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Источник:
Rai Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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