Аталанта арендовала защитника Байера

"Аталанта" объявила о переходе защитника "Байера" Одилона Коссуну на правах аренды.

Соглашение между 23-летним ивуарийцем и итальянским клубом рассчитано на один год.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Байер" выручит за эту сделку 5 млн евро. Ещё 25 млн евро "фармацевты" могут получить, если "Аталанта" решит в дальнейшем выкупить игрока.

Коссуну выступает за "Байер" с 2021 года. С тех пор Одилон принял участие в 101 матче, забив один гол и отдав три ассиста.

Kossounou è dell'Atalanta ⚫️???? Benvenuto a Bergamo, Odilon! ????????????????



Kossounou is here! ⚫️???? Welcome to Bergamo, Odilon! ????????????????