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Аталанта арендовала защитника Байера

Италия

Сделка между экс-финалистами Лиги Европы

Аталанта арендовала защитника Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аталанта" объявила о переходе защитника "Байера" Одилона Коссуну на правах аренды.

Соглашение между 23-летним ивуарийцем и итальянским клубом рассчитано на один год.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Байер" выручит за эту сделку 5 млн евро. Ещё 25 млн евро "фармацевты" могут получить, если "Аталанта" решит в дальнейшем выкупить игрока.

Коссуну выступает за "Байер" с 2021 года. С тех пор Одилон принял участие в 101 матче, забив один гол и отдав три ассиста.

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Источник:
Atalanta
Опубликовал: Александр Бураков
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