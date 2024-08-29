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Аталанта арендовала защитника Байера
Сделка между экс-финалистами Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" объявила о переходе защитника "Байера" Одилона Коссуну на правах аренды. Соглашение между 23-летним ивуарийцем и итальянским клубом рассчитано на один год. По информации журналиста Фабрицио Романо, "Байер" выручит за эту сделку 5 млн евро. Ещё 25 млн евро "фармацевты" могут получить, если "Аталанта" решит в дальнейшем выкупить игрока. Коссуну выступает за "Байер" с 2021 года. С тех пор Одилон принял участие в 101 матче, забив один гол и отдав три ассиста.
Kossounou è dell'Atalanta ⚫️???? Benvenuto a Bergamo, Odilon! ????????????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 28, 2024
Kossounou is here! ⚫️???? Welcome to Bergamo, Odilon! ????????????????
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