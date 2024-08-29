Известно, какую зарплату предлагают Осимхену представители Саудовской Аравии

Руководство "Аль-Ахли" хотят переманить в Саудовскую Аравию форварда "Наполи" Виктора Осимхена.

По словам Джанлуки Ди Марцио, представители клуба предложили нападающему зарплату в 30 миллионов евро в год и контракт на четыре года. Они также готовы включить в соглашение пункт об увольнении.

Напомним, что контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро. Форвард за «Наполи» в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.