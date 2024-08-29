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Известно, какую зарплату предлагают Осимхену представители Саудовской Аравии
Будущее форварда Наполи пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Аль-Ахли" хотят переманить в Саудовскую Аравию форварда "Наполи" Виктора Осимхена.
По словам Джанлуки Ди Марцио, представители клуба предложили нападающему зарплату в 30 миллионов евро в год и контракт на четыре года. Они также готовы включить в соглашение пункт об увольнении.
Напомним, что контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро. Форвард за «Наполи» в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.
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