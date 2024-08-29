Рома расторгла контракт с защитником, который выступал за команду с 2017 года

"Рома" официально объявила о расторжении контракта с нидерландским правым защитником Риком Карсдорпом.

Как сообщает пресс-служба клуба, это решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Карсдорп обратился к болельщикам "волков":

"Я хочу поблагодарить фанатов "Ромы" за эти сумасшедшие сезоны, я всегда выкладывался на полную, и двое моих детей родились в этом городе. Я очень горжусь этим. Чао, Рома".

Добавим, Рик выступал за итальянский клуб с 2017 года. Футболист за это время сыграл 157 матчей, забил 1 гол и отдал 16 ассистов.