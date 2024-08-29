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Рома расторгла контракт с защитником, который выступал за команду с 2017 года
Я хочу поблагодарить фанатов Ромы (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" официально объявила о расторжении контракта с нидерландским правым защитником Риком Карсдорпом.
Как сообщает пресс-служба клуба, это решение было принято по обоюдному согласию сторон.
Карсдорп обратился к болельщикам "волков":
"Я хочу поблагодарить фанатов "Ромы" за эти сумасшедшие сезоны, я всегда выкладывался на полную, и двое моих детей родились в этом городе. Я очень горжусь этим. Чао, Рома".
Добавим, Рик выступал за итальянский клуб с 2017 года. Футболист за это время сыграл 157 матчей, забил 1 гол и отдал 16 ассистов.
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