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Завершилась еще одна трансферная сага. Наполи подписал Ромелу Лукаку
Подтверждено
Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" 29 августа объявил о трансфере форварда "Челси" Ромелу Лукаку.
Итальянцы пока не сообщают деталей сделки.
Romelu is proud to be one of us!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 29, 2024
???? #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeLukaku pic.twitter.com/Z4R4x4LVkz
Стоит отметить, что Ромелу уже работал с Антонио Конте, главным тренером "Наполи", когда специалист работал в "Интере". Их сотрудничество длилось с 2019 года по 2021 год.
Прошлый сезон Лукаку провел в аренде в "Роме", и отметился в составе "волков" 20 голами и 4 результативными передачами в 47 матчах во всех турнирах.
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