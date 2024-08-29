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Завершилась еще одна трансферная сага. Наполи подписал Ромелу Лукаку

Италия
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Завершилась еще одна трансферная сага. Наполи подписал Ромелу Лукаку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" 29 августа объявил о трансфере форварда "Челси" Ромелу Лукаку.

Итальянцы пока не сообщают деталей сделки.

Стоит отметить, что Ромелу уже работал с Антонио Конте, главным тренером "Наполи", когда специалист работал в "Интере". Их сотрудничество длилось с 2019 года по 2021 год.

Прошлый сезон Лукаку провел в аренде в "Роме", и отметился в составе "волков" 20 голами и 4 результативными передачами в 47 матчах во всех турнирах.

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Антонио Конте Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Наполи
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Источник:
Napoli
Опубликовал: Екатерина Власова
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