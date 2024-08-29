Эмполи приобрел хавбека Челси



"Эмполи" оформил трансфер 22-летнего полузащитника Тино Анджорина.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года, также в соглашении есть опция продления сотрудничества еще на один сезон. Лондонский клуб сохранил за собой 50% от суммы будущего трансфера игрока.

???? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ✍️✅????



Tino Anjorin è un nuovo calciatore azzurro: centrocampista inglese classe 2001 arriva a titolo definitivo dal @ChelseaFC e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 pic.twitter.com/tVsmcqSCOj — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 29, 2024

Тино в прошлом сезоне сыграл 14 матчей за "Портсмут", в которых забил 2 гола.