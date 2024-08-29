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Эмполи приобрел хавбека Челси

Италия
Обновлено

Официально

Эмполи приобрел хавбека Челси

Empoli Football Club Official

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"Эмполи" оформил трансфер 22-летнего полузащитника Тино Анджорина.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года, также в соглашении есть опция продления сотрудничества еще на один сезон. Лондонский клуб сохранил за собой 50% от суммы будущего трансфера игрока.

Тино в прошлом сезоне сыграл 14 матчей за "Портсмут", в которых забил 2 гола.

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Челси (Лондон) Эмполи
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Источник:
Empoli
Опубликовал: Екатерина Власова
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