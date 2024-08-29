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Эмполи приобрел хавбека Челси
Официально
Empoli Football Club Official
"Эмполи" оформил трансфер 22-летнего полузащитника Тино Анджорина.
Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года, также в соглашении есть опция продления сотрудничества еще на один сезон. Лондонский клуб сохранил за собой 50% от суммы будущего трансфера игрока.
???? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ✍️✅????— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 29, 2024
Tino Anjorin è un nuovo calciatore azzurro: centrocampista inglese classe 2001 arriva a titolo definitivo dal @ChelseaFC e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 pic.twitter.com/tVsmcqSCOj
Тино в прошлом сезоне сыграл 14 матчей за "Портсмут", в которых забил 2 гола.
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