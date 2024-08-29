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Аякс приобрел у Бернли опытного форварда

Италия

Вегхорст решил присоединиться к нидерландскому клубу

Аякс приобрел у Бернли опытного форварда

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Нидерландский нападающий Ваут Вегхорст присоединился к "Аяксу" из "Бернли".

32-летний футболист подписал двухлетний контракт - до 30 июня 2026 года.

Вегхорст защищал цвета таких команд как: "Хоффенхайм", "Манчестер Юнайтед", "Бешикташ" и "Вольфсбург".

Ваут за всю свою карьеру сыграл 489 матчей, в которых забил 184 гола и отдал 60 результативных передач.

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Аякс (Амстердам) Бернли Ваут Вегхорст
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Источник:
Ajax
Опубликовал: Екатерина Власова
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