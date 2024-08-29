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Аякс приобрел у Бернли опытного форварда
Вегхорст решил присоединиться к нидерландскому клубу
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерландский нападающий Ваут Вегхорст присоединился к "Аяксу" из "Бернли".
32-летний футболист подписал двухлетний контракт - до 30 июня 2026 года.
Welcome Wout ⚪️????⚪️ https://t.co/s8xpz8oGQq pic.twitter.com/1xGQg9RueE— AFC Ajax (@AFCAjax) August 29, 2024
Вегхорст защищал цвета таких команд как: "Хоффенхайм", "Манчестер Юнайтед", "Бешикташ" и "Вольфсбург".
Ваут за всю свою карьеру сыграл 489 матчей, в которых забил 184 гола и отдал 60 результативных передач.
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Источник:Ajax
Опубликовал: Екатерина Власова
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