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Клуб Серии В уволил Пирло с должности главного тренера

Италия

Андреа работал с генуэзской командой с лета 2023 года

Клуб Серии В уволил Пирло с должности главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сампдория", выступающая в итальянской Серии В, решила уволить Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

Причиной увольнения Пирло стали неудачные результаты команды в начале сезона 2024/25. "Сампдория" добыла лишь одно очко в трех стартовых матчах.

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А в прошлом сезоне подопечные Андреа не смогла вернуться в Серию А, завершив сезон на седьмом месте.

Добавим, 45-летний итальянец работал с генуэзской командой с лета 2023 года. Также Пирло работал главным тренером в "Ювентусе" и в ФК "Фатих Карагюмрюк".

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Андреа Пирло Сампдория (Генуя)
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 18:57
..щось у Пірло нічого не виходить на тренерській стезі.....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 18:57
..щось у Пірло нічого не виходить на тренерській стезі.....
Ответить
0
0

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