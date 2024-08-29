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Клуб Серии В уволил Пирло с должности главного тренера
Андреа работал с генуэзской командой с лета 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сампдория", выступающая в итальянской Серии В, решила уволить Андреа Пирло с поста главного тренера команды.
Причиной увольнения Пирло стали неудачные результаты команды в начале сезона 2024/25. "Сампдория" добыла лишь одно очко в трех стартовых матчах.
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А в прошлом сезоне подопечные Андреа не смогла вернуться в Серию А, завершив сезон на седьмом месте.
Добавим, 45-летний итальянец работал с генуэзской командой с лета 2023 года. Также Пирло работал главным тренером в "Ювентусе" и в ФК "Фатих Карагюмрюк".
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