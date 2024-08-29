Впереди только Неймар. Известна общая сумма всех трансферов Лукаку за карьеру

29 августа "Наполи" оформил трансфер форварда Ромелу Лукаку, теперь стали известны детали этого контракта.

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Бельгийский форвард перебрался в итальянский "Наполи" за 30 миллионов евро + 15 миллионов евро бонусов. Контракт футболиста рассчитан до 2027 года.

Этот трансфер поднял общую сумму, которую клубы заплатили за переходы Лукаку, до 369 миллионов евро. Только Неймар может похвастаться еще большей суммой - 400 миллионов евро.

Лукаку пока не планирует завершать свою карьеру, поэтому вполне вероятно, что он еще не раз сменит клуб и может даже возглавить этот рейтинг.