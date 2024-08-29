"Эмполи" арендовал опытного правого защитника "Ювентуса" Маттиа Де Шильо.

Футболист вернется в свою команду по окончании сезона 2024/25.

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Mattia De Sciglio è un nuovo calciatore azzurro: difensore italiano classe 1992 arriva a titolo temporaneo dalla Juventus pic.twitter.com/vl4v7OSSCZ — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 29, 2024

В прошлом сезоне Де Шильо сыграл лишь 45 минут в одном матче во всех турнирах.

Добавим, что итальянец за всю свою карьеру провел 336 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 13 ассистов.