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Эмполи арендовал опытного правого защитника Ювентуса

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Эмполи арендовал опытного правого защитника Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эмполи" арендовал опытного правого защитника "Ювентуса" Маттиа Де Шильо.

Футболист вернется в свою команду по окончании сезона 2024/25.

В прошлом сезоне Де Шильо сыграл лишь 45 минут в одном матче во всех турнирах.

Добавим, что итальянец за всю свою карьеру провел 336 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 13 ассистов.

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Источник:
Empoli Football Club Official
Опубликовал: Екатерина Власова
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