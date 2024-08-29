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Эмполи арендовал опытного правого защитника Ювентуса
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
"Эмполи" арендовал опытного правого защитника "Ювентуса" Маттиа Де Шильо.
Футболист вернется в свою команду по окончании сезона 2024/25.
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Mattia De Sciglio è un nuovo calciatore azzurro: difensore italiano classe 1992 arriva a titolo temporaneo dalla Juventus pic.twitter.com/vl4v7OSSCZ
В прошлом сезоне Де Шильо сыграл лишь 45 минут в одном матче во всех турнирах.
Добавим, что итальянец за всю свою карьеру провел 336 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 13 ассистов.
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