Сакки: Фонсека играл в хороший футбол в Украине. Дайте ему поработать

Арриго Сакки высказался о неудачном старте нового тренера "Милана" Пауло Фонсеки.

"Нужно набраться терпения, прежде чем делать выводы. Я просто говорю: дайте ему поработать. Я помню, что Фонсека играл в хороший футбол в Украине. Его время в "Роме" – это что-то другое. В этом клубе все сложно. Никто там по-настоящему не работает хорошо", – заявил Сакки.