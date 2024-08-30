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Сакки: Фонсека играл в хороший футбол в Украине. Дайте ему поработать
Известный итальянский специалист поддержал коллегу
Getty Images/Global Images Ukraine
Арриго Сакки высказался о неудачном старте нового тренера "Милана" Пауло Фонсеки.
"Нужно набраться терпения, прежде чем делать выводы. Я просто говорю: дайте ему поработать. Я помню, что Фонсека играл в хороший футбол в Украине. Его время в "Роме" – это что-то другое. В этом клубе все сложно. Никто там по-настоящему не работает хорошо", – заявил Сакки.
"Россонери" заработали только одно очко в матчах Серии А против "Торино" и "Пармы". После двух туров "дьяволы" занимают 14-е место в турнирной таблице Серии А.
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