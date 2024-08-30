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Рома может отправить в аренду Эдоардо Бове

Италия

На итальянца претендуют два клуба

Рома может отправить в аренду Эдоардо Бове

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В новом сезоне Эдоардо Бове пока не получает игрового времени под руководством своего тренера Даниэле де Росси. "Рома" незадолго до дедлайна рассматривает вариант аренды игрока.

По информации Kicker, центральным полузащитником интересуются "Ноттингем Форест" и франкфуртский "Айнтрахт". Пока от этих клубов никаких официальных запросов по трансферу игрока не поступало, но они продолжают следить за ситуацией вокруг итальянца.

Добавим, что в прошлом сезоне Эдоардо Бове сыграл 45 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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