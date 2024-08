Наполи дал зелёный свет Осимхену на переход в Аль-Ахли - Романо

"Наполи" договорился с "Аль-Ахли" о трансфере нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, общая сумма сделки составит от 75 до 80 млн. евро. Нигериец заключит с саудовским клубом четырехлетний контракт с зарплатой 25-30 млн. евро за сезон "чистыми".

Также в соглашении будет прописан пункт об отступных, на котором настаивал сам Виктор. Ожидается, что их сумма составит менее 100 млн. евро.

Ранее заинтересованность в услугах Осимхена проявлял лондонский "Челси".

???????????? BREAKING: Napoli reach total agreement with Al Ahli for Victor Osimhen!



Club to club deal done for €75/80m total package, Al Ahli have already booked a medical.



Four year contract worth €25/30m per season net to Osimhen + RELEASE clause.



Final green light up to Victor. pic.twitter.com/EEAm9mdtgJ