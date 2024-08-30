Италия
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Интер - Аталанта: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
30 августа состоится два матча третьего тура Серии А 2024/25. В одном из них действующий чемпион Италии "Интер" дома будет принимать действующего обладателя Лиги Европы "Аталанту".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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