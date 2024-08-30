  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер - Аталанта: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер - Аталанта: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Италия

Результатами делитесь в комментариях

Интер - Аталанта: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

30 августа состоится два матча третьего тура Серии А 2024/25. В одном из них действующий чемпион Италии "Интер" дома будет принимать действующего обладателя Лиги Европы "Аталанту".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Наполи дал зелёный свет Осимхену на переход в Аль-Ахли - Романо
yellow-arrow
Рома может отправить в аренду Эдоардо Бове
yellow-arrow
Интер - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.08.2024
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости