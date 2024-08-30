Рома близка к трансферу Ману Коне из менхенгладбахской Боруссии

Ману Коне несколько недель назад уже уведомил руководство клуба, что хочет покинуть менхенгладбахскую "Боруссию" этим летом. В последний день трансферного окна его отъезд стал неизбежным.

Сообщается, что "Рома" опередила "Милан" в гонке за подписание 23-летнего полузащитника. По слухам, римский клуб должен заплатить немцам около 20 млн евро. Работа над завершением сделки продлится в течение следующих нескольких часов.

Добавим, что в прошлом сезоне Ману Коне провел 25 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.