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Рома близка к трансферу Ману Коне из менхенгладбахской Боруссии

Италия

Об этом сообщает Kicker

Рома близка к трансферу Ману Коне из менхенгладбахской Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ману Коне несколько недель назад уже уведомил руководство клуба, что хочет покинуть менхенгладбахскую "Боруссию" этим летом. В последний день трансферного окна его отъезд стал неизбежным.

Сообщается, что "Рома" опередила "Милан" в гонке за подписание 23-летнего полузащитника. По слухам, римский клуб должен заплатить немцам около 20 млн евро. Работа над завершением сделки продлится в течение следующих нескольких часов.

Добавим, что в прошлом сезоне Ману Коне провел 25 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.

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Боруссия (Менхенгладбах) Рома Ману Коне
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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