Лукаку: Наша с Конте история началась еще много лет назад

Форвард Ромелу Лукаку рассказал о своих особых отношениях с тренером "Наполи" Антонио Конте.

"Наша с Конте история началась еще много лет назад. Он хотел великого футболиста на протяжении девяти или десяти лет, но у нас так и не было возможности поработать вместе. Затем у нас появилась такая возможность несколько лет назад. Я думаю, он вывел меня на новый уровень не только в футбольном, но и в психологическом плане.

Мое лучшее воспоминание о работе с Антонио - это фотография с ним, когда мы выиграли Скудетто. Для меня это самое приятное, что осталось от нашего совместного путешествия".