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Лукаку: Наша с Конте история началась еще много лет назад

Италия

Ромелу высказался о главном тренере Наполи

Лукаку: Наша с Конте история началась еще много лет назад

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард Ромелу Лукаку рассказал о своих особых отношениях с тренером "Наполи" Антонио Конте.

"Наша с Конте история началась еще много лет назад. Он хотел великого футболиста на протяжении девяти или десяти лет, но у нас так и не было возможности поработать вместе. Затем у нас появилась такая возможность несколько лет назад. Я думаю, он вывел меня на новый уровень не только в футбольном, но и в психологическом плане.

Мое лучшее воспоминание о работе с Антонио - это фотография с ним, когда мы выиграли Скудетто. Для меня это самое приятное, что осталось от нашего совместного путешествия".

Напомним, что 29 августа "Наполи" объявил о подписании контракта с Лукаку.

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Антонио Конте Ромелу Лукаку Наполи
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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