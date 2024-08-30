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Лукаку: Наша с Конте история началась еще много лет назад
Ромелу высказался о главном тренере Наполи
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард Ромелу Лукаку рассказал о своих особых отношениях с тренером "Наполи" Антонио Конте.
"Наша с Конте история началась еще много лет назад. Он хотел великого футболиста на протяжении девяти или десяти лет, но у нас так и не было возможности поработать вместе. Затем у нас появилась такая возможность несколько лет назад. Я думаю, он вывел меня на новый уровень не только в футбольном, но и в психологическом плане.
Мое лучшее воспоминание о работе с Антонио - это фотография с ним, когда мы выиграли Скудетто. Для меня это самое приятное, что осталось от нашего совместного путешествия".
Напомним, что 29 августа "Наполи" объявил о подписании контракта с Лукаку.
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