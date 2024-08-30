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Интер за 6,5 млн евро подписал защитника ФК Индепендьенте Ривадавия

Италия

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Интер за 6,5 млн евро подписал защитника ФК Индепендьенте Ривадавия

ФК Інтер

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"Интер" подтвердил подписание аргентинского центрального защитника Томаса Паласиоса из ФК "Индепендьенте Ривадавия".

Клуб не сообщает деталей сделки, но СМИ пишут, что футболист присоединился к итальянскому клубу до 30 июня 2029 года за 6,5 миллиона евро.

21-летний аргентинец за всю свою карьеру сыграл 24 матча.

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Источник:
inter
Опубликовал: Екатерина Власова
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