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Интер за 6,5 млн евро подписал защитника ФК Индепендьенте Ривадавия
Официально
ФК Інтер
"Интер" подтвердил подписание аргентинского центрального защитника Томаса Паласиоса из ФК "Индепендьенте Ривадавия".
Клуб не сообщает деталей сделки, но СМИ пишут, что футболист присоединился к итальянскому клубу до 30 июня 2029 года за 6,5 миллиона евро.
Benvenuto ????????#ForzaInter #WelcomeTomas— Inter ⭐⭐ (@Inter) August 30, 2024
21-летний аргентинец за всю свою карьеру сыграл 24 матча.
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Источник:inter
Опубликовал: Екатерина Власова
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