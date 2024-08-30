Интер за 6,5 млн евро подписал защитника ФК Индепендьенте Ривадавия

"Интер" подтвердил подписание аргентинского центрального защитника Томаса Паласиоса из ФК "Индепендьенте Ривадавия".

Клуб не сообщает деталей сделки, но СМИ пишут, что футболист присоединился к итальянскому клубу до 30 июня 2029 года за 6,5 миллиона евро.

21-летний аргентинец за всю свою карьеру сыграл 24 матча.