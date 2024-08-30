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Легенда дортмундской Боруссии может стать одноклубником Довбика

Италия

Рома заинтересовалась Хуммельсом

Легенда дортмундской Боруссии может стать одноклубником Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс, который покинул немецкий клуб по окончании сезона 2023/24, до сих пор в поисках нового клуба.

По словам Николо Скиры, "Рома" предложила игроку двухлетний контракт, который предусматривает зарплату в два миллиона евро плюс бонусы.

Добавим, Матс сыграл 508 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встреч, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.

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Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Рома
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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