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Легенда дортмундской Боруссии может стать одноклубником Довбика
Рома заинтересовалась Хуммельсом
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс, который покинул немецкий клуб по окончании сезона 2023/24, до сих пор в поисках нового клуба.
По словам Николо Скиры, "Рома" предложила игроку двухлетний контракт, который предусматривает зарплату в два миллиона евро плюс бонусы.
Добавим, Матс сыграл 508 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встреч, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.
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