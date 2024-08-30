Болонья официально объявила о подписании контракта с центрбеком Лацио

"Болонья" официально объявила о подписании контракта с центральным защитником "Лацио" Николо Казале.

26-летний футболист будет играть за «Болонью» на правах аренды в сезоне 2024/25 годов. В договоре есть опция - обязательный выкуп при выполнении определенных условий.

По информации СМИ, "Лацио" получил 1,5 миллиона евро за аренду игрока. Чтобы подписать игрока на постоянной основе, болонскому клубу придется выложить еще 7,5 миллиона евро.

Добавим, Николо в прошлом сезоне сыграл 24 матча.