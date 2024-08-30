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Болонья официально объявила о подписании контракта с центрбеком Лацио
Николо Казале сменил команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" официально объявила о подписании контракта с центральным защитником "Лацио" Николо Казале.
26-летний футболист будет играть за «Болонью» на правах аренды в сезоне 2024/25 годов. В договоре есть опция - обязательный выкуп при выполнении определенных условий.
По информации СМИ, "Лацио" получил 1,5 миллиона евро за аренду игрока. Чтобы подписать игрока на постоянной основе, болонскому клубу придется выложить еще 7,5 миллиона евро.
Benvenuto in rossoblù Nicolò ????????????#ForzaBFC #WeAreOne— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) August 30, 2024
Добавим, Николо в прошлом сезоне сыграл 24 матча.
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