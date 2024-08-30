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Болонья официально объявила о подписании контракта с центрбеком Лацио

Италия

Николо Казале сменил команду

Болонья официально объявила о подписании контракта с центрбеком Лацио

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Болонья" официально объявила о подписании контракта с центральным защитником "Лацио" Николо Казале.

26-летний футболист будет играть за «Болонью» на правах аренды в сезоне 2024/25 годов. В договоре есть опция - обязательный выкуп при выполнении определенных условий.

По информации СМИ, "Лацио" получил 1,5 миллиона евро за аренду игрока. Чтобы подписать игрока на постоянной основе, болонскому клубу придется выложить еще 7,5 миллиона евро.

Добавим, Николо в прошлом сезоне сыграл 24 матча.

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