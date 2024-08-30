Серия А. Торино избегает подводных камней Венеции

Серия А. Третий тур

Венеция. "Пьер Луиджи Пенцо"

"Венеция" - "Торино" 0:1

Гол: Коко 86

Уже казалось, что "Торино" наступит на свои привычные грабли, отлично знакомые с трех сезонов с Иваном Юричем. Он постоянно был неудобным соперником для грандов, мучил их, играл хорошо против них и не раз добывал очки. При этом против аутсайдеров, в позиционной атаке, когда нужно взламывать "автобус", часто выглядел беспомощно. Даже против новичков лиги.

Нынешний сезон "быки" начали 2:2 с "Миланом", причем гранд спасся от 0:2 лишь после 88-ой минуты, и громкой победой над "Аталантой" (2:1). В обоих матчах они выглядели очевидно добавившими прежде всего в атаке. Хотя ведь ясно, что гранды предоставляли простор для атак. "Венеция" такого не предоставила. Потому долго не удавалось забить ей.

В первом тайме "Торо" владел мячом в полтора раза больше, но создать почти ничего не мог. Как раз его вратарь Милинкович-Савич еле вытащил крученый удар, также тащил удар из-под перекладины. Оба раза пробивал Николусси Кавилья. Лишь однажды Адамс пробивал метров с 11-ти, и кипер "Венеции" Йоронен спас. Илич оттуда же головой пробил слабо.

Второй тайм начался крученым ударом Риччи издали, вытащенным Йороненом. А потом начала давить "Венеция". Не попадая с линии штрафной и из центра штрафной, попадая в неправильную часть сетки, чуть не доставая очень опасный мяч. И за это новичок был наказан. Угловой, Мазина подправляет и Коко, новичок "Торо", забивает головой. Оба - центральные защитники.

В предыдущем сезоне Паоло Ваноли вывел "Венецию" в Серию А. Теперь он победил ее во главе "Торино". Теперь он во главе всей турнирной таблицы Серии А с семью очками, пусть и тур лишь начался. Если "Торо" сохранил жесткость времен Юрича против грандов и наконец-то приобрел умение побеждать аутсайдеров - он может забраться высоко и по итогам сезона.

Что касается "Венеции", подопечные Эусебио Ди Франческо с одним очком после трех сложных матчей против "Лацио", "Фиорентины" и "Торино".