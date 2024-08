"Наполи" приобрел шотландского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта МакТоминея.

Футболист подписал четырехлетний контракт. По информации СМИ, сумма трансфера составила 30,5 млн евро, а "красные дьяволы" также получил 10% отступных от будущей продажи игрока. МакТоминей будет зарабатывать в "Наполи" 3 млн евро в год.

