  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи приобрел шотландского полузащитника Манчестер Юнайтед
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи приобрел шотландского полузащитника Манчестер Юнайтед

Италия

Подтверждено

Наполи приобрел шотландского полузащитника Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" приобрел шотландского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта МакТоминея.

Футболист подписал четырехлетний контракт. По информации СМИ, сумма трансфера составила 30,5 млн евро, а "красные дьяволы" также получил 10% отступных от будущей продажи игрока. МакТоминей будет зарабатывать в "Наполи" 3 млн евро в год.

Напомним, Скотт выступал за основную команду "МЮ" с 2017 года. МакТоминей сыграл 255 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 8 результативных передач.

Читайте такжеЯркий уик-энд: Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
По теме
yellow-arrow
Болонья официально объявила о подписании контракта с центрбеком Лацио
yellow-arrow
Ребров: Когда Довбик был в Жироне, команда играла на него, а в Роме – нет
yellow-arrow
Лацио - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 31.08.2024
Наполи Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Napoli
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости