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Наполи приобрел шотландского полузащитника Манчестер Юнайтед
Подтверждено
Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" приобрел шотландского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта МакТоминея.
Футболист подписал четырехлетний контракт. По информации СМИ, сумма трансфера составила 30,5 млн евро, а "красные дьяволы" также получил 10% отступных от будущей продажи игрока. МакТоминей будет зарабатывать в "Наполи" 3 млн евро в год.
Scott is proud to be one of us!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 30, 2024
???? #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeMcTominay pic.twitter.com/eBHjKa49ZO
Напомним, Скотт выступал за основную команду "МЮ" с 2017 года. МакТоминей сыграл 255 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 8 результативных передач.
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