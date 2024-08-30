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Официально: Рома арендовала вингера Милана

Италия
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Селемекерс временно сменил команду

Официально: Рома арендовала вингера Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" официально объявила об аренде бельгийского правого вингера Алексиса Селемекерса из "Милана".

Футболист подписал контракт с "Ромой" до 30 июня 2025 года. Бельгиец будет выступать за "волков" под 56-м номером.

Селемекерс присоединился к "Милану" из "Андерлехта" в 2020 году за 7,65 млн евро.

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Источник:
Roma
Опубликовал: Екатерина Власова
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