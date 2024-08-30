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Официально: Рома арендовала вингера Милана
Селемекерс временно сменил команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" официально объявила об аренде бельгийского правого вингера Алексиса Селемекерса из "Милана".
Футболист подписал контракт с "Ромой" до 30 июня 2025 года. Бельгиец будет выступать за "волков" под 56-м номером.
???? Benvenuto alla Roma, Alexis Saelemaekers! ????????#ASRoma pic.twitter.com/YirayK4QwF— AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2024
Селемекерс присоединился к "Милану" из "Андерлехта" в 2020 году за 7,65 млн евро.
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Источник:Roma
Опубликовал: Екатерина Власова
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