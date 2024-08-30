Официально: Рома арендовала вингера Милана

"Рома" официально объявила об аренде бельгийского правого вингера Алексиса Селемекерса из "Милана".

Футболист подписал контракт с "Ромой" до 30 июня 2025 года. Бельгиец будет выступать за "волков" под 56-м номером.

Селемекерс присоединился к "Милану" из "Андерлехта" в 2020 году за 7,65 млн евро.