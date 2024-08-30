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Рома решила отдать в аренду конкурента Довбика
Вот и все
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" решил арендовать на сезон 2024/25 форварда Тэмми Абрахама из "Ромы".
Интересно, что соглашение предусматривает лишь аренду без права выкупа, поэтому футболист вернется к "волкам" после завершения текущей кампании.
В "Милане" футболист выбрал себе 90-й номер.
Sharpening our attack ⚔️ @tammyabraham #DNACMilan #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) August 30, 2024
Абрахам присоединился к "Роме" в 2021 году из "Челси" за 41 млн евро.
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