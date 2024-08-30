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Рома решила отдать в аренду конкурента Довбика

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Рома решила отдать в аренду конкурента Довбика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Милан" решил арендовать на сезон 2024/25 форварда Тэмми Абрахама из "Ромы".

Интересно, что соглашение предусматривает лишь аренду без права выкупа, поэтому футболист вернется к "волкам" после завершения текущей кампании.

В "Милане" футболист выбрал себе 90-й номер.

Абрахам присоединился к "Роме" в 2021 году из "Челси" за 41 млн евро.

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