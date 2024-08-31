Хорватская звезда могла вернуться в Серию А, но трансфер не успели оформить к дедлайну

Переход хорватского полузащитника Ивана Перишича в Серию А провалился. Как сообщает Николо Скира, документы не успели оформить к дедлайну.

Перишич отказался от предложения “Монцы”, однако согласился перейти в “Комо”. Итальянский клуб работал с “Хайдуком” на счет перехода, но подписанный контракт прибыл из Хорватии только после 12 ночи – тогда уже завершилось трансферное окно.

Иван выступал за “Хайдук” с января 2024 года. Сначала на правах аренды из “Тоттенхэма”, а летом уже присоединился на полноценный контракт. Trasnfermarkt отмечает, что соглашение завершилось 30 августа.

В этом сезоне он провел четыре матча: три в квалификации Лиги конференций, еще один – в чемпионате Хорватии. В итоге "Хайдук" не попал в групповой этап еврокубков, вылетев на третьем квалификационном раунде от "Ружомберока". Также во внутреннем чемпионате команда идет на четвертом месте.

Добавим, что за “Хайдук” выступает Иван Ракитич, а также этот клуб до недавнего времени представлял Никола Калинич.