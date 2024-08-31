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Лацио - Милан: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Лацио - Милан: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В эту субботу, 31 августа, "Милан" попытается одержать первую победу в этом сезоне. Подопечные Паулу Фонсеки, который несколько лет назад тренировал донецкий "Шахтер", на выезде встретятся с римским "Лацио".

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Перед дуэлью в столице Италии мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Серия А Лацио (Рим) Милан квиз от UA-Футбол
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