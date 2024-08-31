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Индзаги: Мы знали, какие трудности свойственны матчу с Аталантой
Главный тренер Интера – о 4:0 с Аталантой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Аталантой", 4:0.
"Мы провели отличный матч, ребята правильно оценили игру с первых минут. Это то, о чем я просил, мы знали, какие трудности свойственны матчу с "Аталантой".
Мы провели отлично первые пол часа, потом соперник накрутил темп, а мы снизили его в последние 15 минут первого тайма.
Потом мы вернулись в игру и вот так закончили матч с огромным желанием победить. Сначала была штанга Тюрама, затем третий и четвертый голы, и стало проще. Ребята - молодцы", — сказал Индзаги.
Напомним, в следующем туре "Интер" сыграет против "Монцы".
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