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Индзаги: Мы знали, какие трудности свойственны матчу с Аталантой

Италия

Главный тренер Интера – о 4:0 с Аталантой

Индзаги: Мы знали, какие трудности свойственны матчу с Аталантой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Аталантой", 4:0.

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"Мы провели отличный матч, ребята правильно оценили игру с первых минут. Это то, о чем я просил, мы знали, какие трудности свойственны матчу с "Аталантой".

Мы провели отлично первые пол часа, потом соперник накрутил темп, а мы снизили его в последние 15 минут первого тайма.

Потом мы вернулись в игру и вот так закончили матч с огромным желанием победить. Сначала была штанга Тюрама, затем третий и четвертый голы, и стало проще. Ребята - молодцы", — сказал Индзаги.

Напомним, в следующем туре "Интер" сыграет против "Монцы".

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Источник:
TuttoMercatoWeb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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