Индзаги: Мы знали, какие трудности свойственны матчу с Аталантой

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Аталантой", 4:0.

"Мы провели отличный матч, ребята правильно оценили игру с первых минут. Это то, о чем я просил, мы знали, какие трудности свойственны матчу с "Аталантой".

Мы провели отлично первые пол часа, потом соперник накрутил темп, а мы снизили его в последние 15 минут первого тайма.

Потом мы вернулись в игру и вот так закончили матч с огромным желанием победить. Сначала была штанга Тюрама, затем третий и четвертый голы, и стало проще. Ребята - молодцы", — сказал Индзаги.