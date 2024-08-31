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Наполи купил бывшего хавбека Челси

Италия

За 14 млн евро

Наполи купил бывшего хавбека Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Хавбек "Брайтона" Билли Гилмор, ранее выступавший за "Челси", перешел в "Наполи".

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По информации неаполитанского клуба, 23-летний шотландец заключил контракт с итальянской командой, срок действия контракта не разглашается, но ранее в СМИ распространялась информация о 5-летнем контракте. Отмечается, что сумма сделки составила 14 миллионов евро.

Напомним, в сезоне 2023/24 Билли Гилмор провел 41 матч во всех турнирах, в которых отличился 2 голевыми передачами.

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Источник:
Napoli
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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