Наполи купил бывшего хавбека Челси

Хавбек "Брайтона" Билли Гилмор, ранее выступавший за "Челси", перешел в "Наполи".

По информации неаполитанского клуба, 23-летний шотландец заключил контракт с итальянской командой, срок действия контракта не разглашается, но ранее в СМИ распространялась информация о 5-летнем контракте. Отмечается, что сумма сделки составила 14 миллионов евро.

Напомним, в сезоне 2023/24 Билли Гилмор провел 41 матч во всех турнирах, в которых отличился 2 голевыми передачами.