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Наполи купил бывшего хавбека Челси
За 14 млн евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Брайтона" Билли Гилмор, ранее выступавший за "Челси", перешел в "Наполи".
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По информации неаполитанского клуба, 23-летний шотландец заключил контракт с итальянской командой, срок действия контракта не разглашается, но ранее в СМИ распространялась информация о 5-летнем контракте. Отмечается, что сумма сделки составила 14 миллионов евро.
Напомним, в сезоне 2023/24 Билли Гилмор провел 41 матч во всех турнирах, в которых отличился 2 голевыми передачами.
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Источник:Napoli
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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