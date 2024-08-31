Комо исключил из заявки на сезон Варана и хочет расторгнуть с ним контракт

“Комо” выключил из заявки на сезон Серии А центрального защитника Рафаэля Варана. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Sport Mediaset добавляет, что француз вообще может покинуть команду. “Комо” рассматривает варианты досрочного прекращения сотрудничества с футболистом.

На счету Варана 23 минуты в кубковом матче против "Сампдории" 11 августа. Он вышел в стартовом составе, после чего был заменен из-за травмы.

Официально Рафаэль присоединился к “Комо” 28 июля. Он подписал с командой двухлетний контракт.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летного игрока в 20 миллионов евро.