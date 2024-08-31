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Комо исключил из заявки на сезон Варана и хочет расторгнуть с ним контракт
Только недавно присоединился к клубу
Getty Images/Global Images Ukraine
“Комо” выключил из заявки на сезон Серии А центрального защитника Рафаэля Варана. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Sport Mediaset добавляет, что француз вообще может покинуть команду. “Комо” рассматривает варианты досрочного прекращения сотрудничества с футболистом.
На счету Варана 23 минуты в кубковом матче против "Сампдории" 11 августа. Он вышел в стартовом составе, после чего был заменен из-за травмы.
Официально Рафаэль присоединился к “Комо” 28 июля. Он подписал с командой двухлетний контракт.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летного игрока в 20 миллионов евро.
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