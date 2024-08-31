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Официально: Коваленко покинул Аталанту
Это было ожидаемо
Фото: soccernews.ru
Украинский полузащитник Виктор Коваленко покинул "Аталанту". Об этом сообщил клуб на своем сайте.
Итальянцы отметили, что стороны досрочно расторгли контракт, который был рассчитан до лета 2025 года.
Напомним, Коваленко присоединился к "Аталанте" из "Шахтера" в 2021-м году за 700 тысяч евро. За это время игрок провел за клуб лишь 1 матч. Также выступал на правах аренды за "Специю" и "Эмполи".
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Источник:Аталанта
Опубликовал: Виктор Иванчук
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жажа_the_best (Харьков)
31.08.2024 в 17:57
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