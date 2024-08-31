Официально: Коваленко покинул Аталанту

Украинский полузащитник Виктор Коваленко покинул "Аталанту". Об этом сообщил клуб на своем сайте.

Итальянцы отметили, что стороны досрочно расторгли контракт, который был рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, Коваленко присоединился к "Аталанте" из "Шахтера" в 2021-м году за 700 тысяч евро. За это время игрок провел за клуб лишь 1 матч. Также выступал на правах аренды за "Специю" и "Эмполи".