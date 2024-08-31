Серия А. Первый лигочемпионский соперник Шахтера остается без побед в лиге

Серия А. Третий тур

Болонья. "Ренато Даль"Ара"

"Болонья" - "Эмполи" 1:1

Голы: Фаббиан 2 - Гьяси 3

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Лукуми (Де Сильвестри 82), Миранда, Фройлер, Моро (Эбишер 54), Фаббиан (Даллинга 65), Орсолини (Урбански 82), Карлссон (Одгар 54), Кастро

"Эмполи": Васкес, Гогличидзе, Исмаили, Вити, Гьяси, Грасси (Мале 61), Хендерсон, Д. Пеццелла (Какаче 72), Фаццини (Хаас 67), Сольбаккен (Пеллегри 67), Коломбо (С. Эспозито 61)

Предупреждения: Д. Пеццелла 55, Васкес 90+5

"Синдром второго сезона" - это выражение обычно используют для новичков лиги, но оно, вообще-то, подходит для всех. Для всех, кто добился громкого, неожиданного, необычного успеха и страдает уже в следующем сезоне после этого. Такое происходит с "Болоньей". Команды предыдущего сезона, вышедшей в Лигу Чемпионов, будто нет. Хорошие новости для ее первого соперника там - "Шахтера".

"Россоблу" потеряли летом Джошуа Зиркзее, Риккардо Калафиори и творца своего успеха Тьяго Мотту. Без них они выглядят потухшими, заторможенными, безразличными, безыдейными. Вот и остались без побед после трех туров лиги. С двумя ничьими дома против "Удинезе" и "Эмполи" - аутсайдеров предыдущего сезона - и с гостевым 0:3 от кризисного "Наполи".

Правда, не нужно принижать ни "Удинезе", ни "Эмполи". Первый уже успел победить "Лацио", второй - "Рому". Причем тосканцы в предыдущем туре переиграли "джаллоросси" в гостях не "автобусом", а смелым динамичным выступлением. Сегодня они были гораздо более осторожны, медленны. По ударам по воротам уступили со счетом 3:14, по владению мячом - 32:68. Но своего добились.

Начиналось все для "Болоньи" как раз замечательно. Угловой продолжил Беукема, а Фаббиан практически занес в ворота. Однако тут же хозяева проспали контратаку. Левый защитник Пеццелла прорвался слева, прострелил, и Гьяси также практически занес мяч в ворота, причем грудью.

В первом тайме моменты у новых подопечных Винченцо Итальяно были. Васкесу пришлось выцарапывать на инстинкте мяч с линии ворот после рикошета. Еще один рикошет в концовке тайма привел мяч к Орсолини, но тот пробил неточно. Хотя и Скорупски спас в моменте, очень похожем на гол "Эмполи". Вновь Пеццелла слева, и на этот раз Сольбаккен в упор пробивает во вратаря.



Ну а второй тайм был совершенно кошмарным. "Фестивалем храпа". "Болонья" перекатывала мяч поперек поля, причем не всегда близко к воротам Васкеса. И это при том, что Итальяно бросил на поле двух чистых форвардов вместо опорника и вингера и крайнего защитника вместо центрального. "Эмполи" же спокойно защищался, иногда отодвигая игру в центр поля, но атаковать не собираясь.

Оттого и свист местных болельщиков после финального свистка.

"Болонья" с двумя очками после трех туров, а "Эмполи" - с пятью и без поражений.

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Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Кальяри" 1:0

Гол: Крстович 26

"Лечче": Фальконе, Жилбер (Жан 75), Гашпар, Баширотто, Галло, Рамадани, Пьерре (Пьеротти 75), Доргу, Уден (Моренте 57), Банда (Л. Кулибали 75), Крстович (Ребич 90+3)

"Кальяри": Скуффет, Дзаппа (Паломино 46), Мина, Луперто, Ацци (Феличи 68), Дейола (Виола 68), Прати (Лападула 46), Марин, Ауджелло, Лувумбо, Пикколи (Паволетти 82)

Предупреждения: Фальконе 65 - Дзаппа 24, Лападула 48, Марин 70

Удаление: Доргу 46 (прямая красная)