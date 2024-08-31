Серия А. Веселая ничья нервных Лацио и Милана, камбек Наполи против полевого игрока в воротах

Серия А. Третий тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Милан" 2:2

Голы: Кастельянос 62, Диа 66 - Павлович 8, Леау 72

"Лацио": Проведель, Лаццари (Марушич 46), Патрик, А. Романьоли, Тавареш (Хюсай 90), Ровелла, Гендузи, Чауна (Исаксен 46), Диа (Деле-Баширу 81), Дзакканьи, Кастельянос (Нослин 87)

"Милан": Маньян, Рояль (Эрнандес 70), Томори, Павлович, Ф. Терраччьяно, Фофана, Рейндерс (Муса 70), Чуквуэзе (Леау 70), Лофтус-Чик, Пулишич, Окафор (Абрахам 71)

Предупреждения: Ровелла 39, Дзакканьи 64, Патрик 85, Гендузи 90+3 - Фофана 20, Ф. Терраччьяно 90+1

"Лацио" и "Милан" сильно нервничали. Первый переиграл дома новичка лиги благодаря трем подаркам от него, но затем проиграл в Удине. И вообще не производил впечатление сильной команды. Второй же не производил впечатление команды вообще, выглядел разобранным, растренированным, лишенным желания. Набрал одно очко, да и его незаслуженно выцарапал с 0:2 после 88-ой минуты.

Так что неудивительно, что Марко Барони и Паулу Фонсека решились на резонансные изменения в составе. Второй усадил на скамью запасных лидеров команды Рафаэля Леау и Тео Эрнандеса, объяснив, что это ради команды, но оправдываясь их плохой физической формой. Первый же сменил тактическую схему с 4-3-3 на 4-2-3-1, причем "десятку" играл чистый форвард Диа. Помогло ли? Трудно решить.

Уже в третьем матче подряд "Лацио" пропустил в самом дебюте. Хотя мог забить. Кастельянос, главный форвард, забросил, Диа выскочил на Маньяна и протолкнул мяч мимо него, но Павлович успел вытащить с линии ворот. А вскоре Страхиня стал вдвойне героем. Угловой, Проведель выходит в никуда, и сербский защитник с навеса Пулишича головой отправляет мяч в ворота.

Такое начало позволило гостям играть по результату. И они играли так весьма успешно в первом тайме. Не блестяще, но мощно, солидно, организованно. Наконец-то - как команда. Держали игру в центре поля, владели мячом 61 процент времени, иногда неплохо пасовали в штрафную хозяев. А те создали лишь два слабых удара головой. За что и получили свист своих болельщиков при свистке на перерыв.

А вот второй тайм уже был совсем иным. "Лацио" сразу заиграл резче, жестче, быстрее, с высоким прессингом, с прорывами на флангах. Ему поначалу не хватало людей в центре штрафной. Да и "Милан" провел пару опасных контратак. Терраччьяно в центре штрафной помешал рикошет. Но в итоге заслуженный гол "орлы" нашли. Тавареш получил от Диа слева, прорвался и прострелил на Кастельяноса.

Тавареш и Диа, летние новички в первом "старте" за команду, создали еще один гол. Очень быстро и очень похоже. Первый вновь прорвался слева, прострелил, а второй на этот раз был в центре штрафной.

Фонсека произвел одновременно четыре замены. В том числе вернув Эрнандеса и Леау на поле. И они сделали гол. Разыграли слева, отдали назад Абрахаму, летнему новичку в первом матче за "Милан" на поле, Тэмми выложил Леау, а тот мощно пробил. Далее же обе команды пытались забить, играли быстро. Но Маньян спас от Кастельяноса, а Проведель - от Абрахама.

Веселый второй тайм должен улучшить настроение Барони и Фонсеки, дать им больше надежды. Как и игра новичков и вышедших на замену. Кадровые решения тренеров большей частью сработали. Да и в целом команды проявили гораздо больше качества и желания, чем во втором туре. И все же это ничья, не победа. Фонсека вообще остался без побед в первых трех турах. Так что праздновать нечего.

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Парма" 2:1

Голы: Лукаку 90+2, Ангисса 90+6 - Бонни 19 (пен.)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Мадзокки (Симеоне 78), Ангисса, Лоботка, Оливера (Спинаццола 46), Политано (Нерес 69), Распадори (Лукаку 62), Кварацхелия

"Парма": Сузуки, В. Кулибали, Балог (Осорио 73), Чиркати, Валери (Дельпрато 8), Бернабе, Сом, Ман, Михайла (Шарпентье 73), Бонни (Канчелльери 57), Ковальски (Алмквист 57)

Предупреждения: Ангисса 43, Лоботка 58 - Михайла 61, Сузуки 63, Дельпрато 88

Удаление: Сузуки 76 (вторая желтая)

"Наполи" может праздновать. До хорошей игры в третьем туре ему было очень далеко, он находился на волосок от поражения и не заслужил больше ничьей. Но характер Антонио Конте начинает проявляться и позволяет выгрызать матчи. Появился и форвард, любимец Конте Ромелу Лукаку, и сразу забил. Хотя если бы не удаление вратаря "Пармы", вердикт сейчас был бы совсем иным.

В первом тайме "Наполи" заслужил поражение. Начал крайне сонно, без желания. "Парма", уже переигравшая "Милан" и сыгравшая вничью с "Фиорентиной", просто переигрывала его. По организованности, скорости, желанию. В итоге Сом прорвался, мяч отскочил к Бонни, а Мерет зацепил его. Пенальти и гол. Также Ковальски головой попал в перекладину, а добивание Бонни - в стойку.

И здесь свисток на перерыв местные болельщики встретили свистом в адрес своей команды.

Во втором тайме "Наполи" добавил в скорости и желании, окружил штрафную соперника, постоянно забрасывал туда мячи. Сузуки отбивал два удара Кварацхелии в разных атаках, заблокировал удар в упор Лукаку, появившегося на поле впервые после прихода в команду, Буонджорно замкнул штрафной удар в перекладину. Но пропускать "Парма" не желала.

Помог неаполитанцам ее вратарь Сузуки. Желтая карточка за задержку времени, еще одна - за въезд в Нереса за пределами штрафной. А все замены Фабио Пеккья уже выполнил. В ворота встал защитник Дельпрато. Правда, работы у него не было. Кроме как вытащить два мяча из сетки. Лукаку спиной к воротам развернулся и четко пробил низом. Его классический гол. А затем Ангисса замкнул головой навес.

На 15-ой (!) добавленной минуте "Парма" была обязана сравнивать счет, но Мерет блестяще вытащил удар Алмквиста в упор.

Победа Конте, победа Лукаку. И шесть очков "Наполи" после трех туров. Несмотря на кошмарный первый в Вероне. "Везувиани" точно будут выше по итогам тура, чем "Милан", "Лацио", "Рома", "Аталанта", "Фиорентина", "Болонья". У "Пармы" же четыре очка после трех таких сложных матчей, и речь явно о крепкой и здоровой команде.