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Комо может прекратить сотрудничество с Вараном. Он сыграл всего 23 минуты
Итальянский этап карьеры футболиста может скоро закончиться
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В июле опытный защитник присоединился к новичку Серии А на правах свободного агента. Бывший игрок "Реал" Мадрида и "Манчестер Юнайтед" официально дебютировал в матче Кубка Италии.
Уже на 23-й минуте француз был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Травма оказалась серьезной, поэтому Рафаэлю понадобится немало времени на восстановление. Его уже исключили из заявки на текущий сезон.
В клубе даже задумались о досрочном расторжении контракта по финансовым соображениям. Предыдущие три сезона Варан провел в АПЛ, а до этого 10 лет играл в Испании.
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