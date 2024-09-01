Комо может прекратить сотрудничество с Вараном. Он сыграл всего 23 минуты

В июле опытный защитник присоединился к новичку Серии А на правах свободного агента. Бывший игрок "Реал" Мадрида и "Манчестер Юнайтед" официально дебютировал в матче Кубка Италии.

Уже на 23-й минуте француз был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Травма оказалась серьезной, поэтому Рафаэлю понадобится немало времени на восстановление. Его уже исключили из заявки на текущий сезон.

В клубе даже задумались о досрочном расторжении контракта по финансовым соображениям. Предыдущие три сезона Варан провел в АПЛ, а до этого 10 лет играл в Испании.