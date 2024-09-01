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Дебютный гол Лукаку… полевому игроку. Наполи – Парма 2:1. Видео голов и обзор матча
Безумная развязка поединка в Неаполе
Getty Images/Global Images Ukraine
Невероятный матч выдали "Наполи" и "Парма" в третьем туре итальянской Серии А. В первом тайме "желто-синие" забили с пенальти. До этого они несколько раз попадали в каркас ворот, а затем эту инициативу взяли и неаполитанцы.
Основной момент матча случился на 75-й минуте. Голкипер "Пармы" Сузуки сфолил за пределами штрафной и получил вторую желтую. Гости использовали пять замен, поэтому на ворота стал полевой игрок. Именно ему на 90+2 минуте забил Лукаку – дебютный гол бельгийца за “Наполи” в первом же матче. Впоследствии победную точку поставил Ангисса.
"Наполи" – "Парма" 2:1
Голы: Лукаку 90+2, Ангисса 90+6 – Бонни 19 (пен.)
Удаление: Сузуки 75 (голкипер, вторая желтая)
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