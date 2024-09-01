Очередная неудача. Фонсека - об игре против Лацио: Я не прячусь за оправданиями

Вчера прошел матч 3-го тура чемпионата Италии. "Милан" сыграл против "Лацио", игра завершилась ничьей, 2:2.

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал игру:

"У нас был хороший первый тайм, мы контролировали мяч. Второй был совсем другим. Мы стали многое позволять "Лацио", мы постоянно теряли мяч на левом фланге, это была общая тенденция.

Мне не хватает полузащитника, нам не хватает игры в центре поля, я не прячусь за оправданиями, когда у нас есть проблема, я первый, кто признает ее.

Дело не в отсутствии характера или ответственности, дело в намерении команды, которое заключалось в том, чтобы не играть через полузащитников. Мы пытались строить игру от обороны через Павловича и теряли мяч в 90% случаев, потому что не было связи с полузащитниками".