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Ювентус - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Роме нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча

Ювентус - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" – единственная команда в лиге без очковых потерь после двух туров. Причем дважды победила со счетом 3:0. И второй 3:0 добыла в гостях у "Вероны", которая сама разгромила там с таким же счетом "Наполи". Удастся ли продолжить серию побед против кризисной "Ромы"? Или же окажется, что "Комо" и "Верона" - не показатели реальной силы "Юве", а римляне наконец-то проснутся?

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Чемпіонат Италии, третий тур

1 сентября 2024. Турин, "Альянц Стэдиум"

"Ювентус" 21:45 "Рома"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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