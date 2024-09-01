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Ювентус - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Роме нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" – единственная команда в лиге без очковых потерь после двух туров. Причем дважды победила со счетом 3:0. И второй 3:0 добыла в гостях у "Вероны", которая сама разгромила там с таким же счетом "Наполи". Удастся ли продолжить серию побед против кризисной "Ромы"? Или же окажется, что "Комо" и "Верона" - не показатели реальной силы "Юве", а римляне наконец-то проснутся?
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Чемпіонат Италии, третий тур
1 сентября 2024. Турин, "Альянц Стэдиум"
"Ювентус" 21:45 "Рома"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
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