Конте - об Осимхене: Те футболисты, которые находятся вне проекта, там и останутся

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте рассказал о том, будет ли реинтегрирован Виктор Осимхен в новый проект неаполитанского клуба.

"Ни один игрок не будет реинтегрирован. Те футболисты, которые находятся вне проекта, там и останутся. Мы сделали свой выбор и продолжим работать вместе в одном направлении", - сказал Конте.

Напомним, ранее Фабрицио Романо опубликовал информацию о том, что "Наполи" исключил из заявки на сезон 2024/25 чемпионата Италии нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Причиной такого решения стал конфликт между сторонами, ведь Осимхен хочет уйти, но на своих условиях.