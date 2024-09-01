Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте - об Осимхене: Те футболисты, которые находятся вне проекта, там и останутся
Не собирается нарушать план проекта
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте рассказал о том, будет ли реинтегрирован Виктор Осимхен в новый проект неаполитанского клуба.
"Ни один игрок не будет реинтегрирован. Те футболисты, которые находятся вне проекта, там и останутся. Мы сделали свой выбор и продолжим работать вместе в одном направлении", - сказал Конте.
Напомним, ранее Фабрицио Романо опубликовал информацию о том, что "Наполи" исключил из заявки на сезон 2024/25 чемпионата Италии нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Причиной такого решения стал конфликт между сторонами, ведь Осимхен хочет уйти, но на своих условиях.
Популярное сейчас
- Бывший нардеп готовил убийство Дмитрия Гордона - СБУ
- Кварацхелия выбрал дальнейшее место продолжения карьеры
- Лидер Ворсклы перешел в клуб из чемпионата Турции
- Де Росси: Все боятся Довбика
- Металлист 1925 подпишет форварда Зари - Источник
- "Если они будут играть так...". Маркевич - о шансах Динамо на плей-офф Лиги Европы