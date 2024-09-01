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Будет для Довбика часть Атлетико в Роме. Римляне подпишут экс-игрока матрасников
На правах свободного агента
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" нашла усиление обороны на рынке свободных агентов. Фабрицио Романо сообщает, что Марио Эрмосо присоединится к "волкам".
Сегодня он прибудет в столицу Италии, чтобы завершить свой переход. Вскоре его ждет медицинское обследование.
Контракт будет подписан на три года, но в 2026 году стороны смогут его расторгнуть.
С 2019 по 2024 год Эрмосо выступал за "Атлетико". В общей сложности он провел в составе "матрасников" 174 матча.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего центрбека в 25 миллионов евро.
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