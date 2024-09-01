Будет для Довбика часть Атлетико в Роме. Римляне подпишут экс-игрока матрасников

"Рома" нашла усиление обороны на рынке свободных агентов. Фабрицио Романо сообщает, что Марио Эрмосо присоединится к "волкам".

Сегодня он прибудет в столицу Италии, чтобы завершить свой переход. Вскоре его ждет медицинское обследование.

Контракт будет подписан на три года, но в 2026 году стороны смогут его расторгнуть.

С 2019 по 2024 год Эрмосо выступал за "Атлетико". В общей сложности он провел в составе "матрасников" 174 матча.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего центрбека в 25 миллионов евро.