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Будет для Довбика часть Атлетико в Роме. Римляне подпишут экс-игрока матрасников

Италия

На правах свободного агента

Будет для Довбика часть Атлетико в Роме. Римляне подпишут экс-игрока матрасников

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" нашла усиление обороны на рынке свободных агентов. Фабрицио Романо сообщает, что Марио Эрмосо присоединится к "волкам".

Сегодня он прибудет в столицу Италии, чтобы завершить свой переход. Вскоре его ждет медицинское обследование.

Контракт будет подписан на три года, но в 2026 году стороны смогут его расторгнуть.

С 2019 по 2024 год Эрмосо выступал за "Атлетико". В общей сложности он провел в составе "матрасников" 174 матча.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего центрбека в 25 миллионов евро.

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Атлетико (Мадрид) Рома Марио Эрмосо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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