Малиновский начнет матч Дженоа - Верона со скамейки запасных

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский не попал в стартовый состав команды на матч против "Вероны" в рамках 3-го тура Серии А. Он остался на замене.

Игра состоится в Генуе. Старт - в 19:30.

В 1-м туре Серии А Малиновский отыграл 71 минуту против "Интера", а во 2-м туре провел на поле около получаса в матче с "Монцой".