Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский начнет матч Дженоа - Верона со скамейки запасных
Ждем после перерыва
Фото: genoaCFCofficial
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский не попал в стартовый состав команды на матч против "Вероны" в рамках 3-го тура Серии А. Он остался на замене.
Игра состоится в Генуе. Старт - в 19:30.
В 1-м туре Серии А Малиновский отыграл 71 минуту против "Интера", а во 2-м туре провел на поле около получаса в матче с "Монцой".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Дженоа
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Харлан вместе с любимым отправилась в заслуженный отпуск. Фото
- Алиев - о Дмитрии Иванисене: Он – подо#ас!
- Динамо Киев - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Официально: Коваленко покинул Аталанту
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Бывший игрок Днепра-1: Мне должны 10 зарплат
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн