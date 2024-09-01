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Малиновский начнет матч Дженоа - Верона со скамейки запасных

Италия

Ждем после перерыва

Малиновский начнет матч Дженоа - Верона со скамейки запасных

Фото: genoaCFCofficial

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Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский не попал в стартовый состав команды на матч против "Вероны" в рамках 3-го тура Серии А. Он остался на замене.

Игра состоится в Генуе. Старт - в 19:30.

В 1-м туре Серии А Малиновский отыграл 71 минуту против "Интера", а во 2-м туре провел на поле около получаса в матче с "Монцой".

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
Дженоа
Опубликовал: Виктор Иванчук
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