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Довбик попал в старт Ромы на матч против Ювентуса

Италия

Серьезное испытание для Артема

Довбик попал в старт Ромы на матч против Ювентуса

Roma

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 3-го тура Серии А против "Ювентуса".

Игра состоится в Турине. Первый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущих турах Серии А Довбык отыграл по 90 минут против "Кальяри" (0:0) и "Эмполи" (1:2).

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Артем Довбик Рома
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Источник:
Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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