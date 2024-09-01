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Довбик попал в старт Ромы на матч против Ювентуса
Серьезное испытание для Артема
Roma
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 3-го тура Серии А против "Ювентуса".
Игра состоится в Турине. Первый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
???? Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #JuveRoma ????— AS Roma (@OfficialASRoma) September 1, 2024
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/pTwFmv5yFd
В предыдущих турах Серии А Довбык отыграл по 90 минут против "Кальяри" (0:0) и "Эмполи" (1:2).
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Источник:Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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