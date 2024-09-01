Добро пожаловать в Неаполь: Нереса ограбили после его второго матча в Серии А

Субботним вечером двое вооруженных грабителей на мотоцикле разбили стекло машины и направили пистолет на футболиста. Сообщается, что у игрока отобрали часы Rolex.

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Инцидент произошел недалеко от стадиона Диего Марадоны. Футболист, находясь в состоянии шока, не подошел к фанатам "Наполи", ожидавшим автограф возле гостиницы.

Давид присоединился к кампанийцам полторы недели назад. Итальянский клуб заплатил "Бенфике" за его трансфер 28 млн евро. Бразилец дважды выходил на замену и успел отдать 2 ассиста за 25 минут игрового времени.