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Добро пожаловать в Неаполь: Нереса ограбили после его второго матча в Серии А

Италия

Адаптация бразильца не обходится без приключений

Добро пожаловать в Неаполь: Нереса ограбили после его второго матча в Серии А

Фото - Football Italia

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Субботним вечером двое вооруженных грабителей на мотоцикле разбили стекло машины и направили пистолет на футболиста. Сообщается, что у игрока отобрали часы Rolex.

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Инцидент произошел недалеко от стадиона Диего Марадоны. Футболист, находясь в состоянии шока, не подошел к фанатам "Наполи", ожидавшим автограф возле гостиницы.

Давид присоединился к кампанийцам полторы недели назад. Итальянский клуб заплатил "Бенфике" за его трансфер 28 млн евро. Бразилец дважды выходил на замену и успел отдать 2 ассиста за 25 минут игрового времени.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Симченко
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