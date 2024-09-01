Серия А. Ювентус - Рома 0:0. Cкучали по Аллегри и Моуриньо?

Серия А. Третий тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Рома" 0:0

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Бремер, Гатти, Кабал (Коопмейнерс 46), Локателли (МакКенни 67), Фаджоли (Дуглас Луис 67), Камбиазо, Йилдиз, Мбангула (Консейсау 46), Влахович (Н. Гонсалес 83)

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Кристанте, Писилли (Э. Коне 72), Лоренцо Пеллегрини (Бальданци 82), Суле (Дибала 61), Салемакерс (Залевски 61), Довбик (Шомуродов 82)

Предупреждения: Фаджоли 2, Бремер 85 - Салемакерс 44, Манчини 85

Главный арбитр: Марко Гвида

Совсем недавно "Ювентус" тренировал Массимилиано Аллегри, а "Рому" - Жозе Моуриньо. С этими специалистами команды обычно демонстрировали скучный футбол с акцентом на оборону, создавали очень мало. Правда, до 0:0 друг против друга и они не добирались. Такого счета не было в предыдущих 12-ти очных матчах команд в лиге.

Странно, что именно с Тьяго Моттой и Даниэле Де Росси команды пришли к такому результату. Ведь оба постоянно говорят, что желают доминировать, играть на атаку, интенсивно, создавать. "Юве" Мотты в первых двух турах забил шесть мячей, "Рома" ДДР забила лишь один, но пять раз попадала в каркас ворот. А сегодня - ничего подобного.

Для "Ромы" такой результат и такая игра - прогресс. Ведь в первых двух турах против аутсайдеров "Кальяри" и "Эмполи" она выглядела совершенно разобранной, будто без тренера. Без движения, желания, компактности. Сегодня все это было. Ее игроки выложились на полную, выглядели организованно, старались играть быстро.

В первых двух турах особо были заметны разрывы между полузащитой и атакой. Артема Довбика оставляли далеко впереди. На этот же раз регулярно Лоренцо Пеллегрини выходил с ним на одну линию прессинга, а довольно часто - и еще один игрок. Фланговые игроки также играли компактно с ним, сужали в центр.

В виде опасных моментов результата это не принесло. Кроме одного приема Довбика в штрафной, паса назад, получения им мяча в ответ и удара в защитника. Но в целом прессинг римлян в первом тайме работал, приносил перехваты мячей в атаке. Правда, во втором тайме гости устали и уже не выглядели настолько активными и резкими.

Для "Ювентуса" же этот матч - регресс. Неужели "Комо" и "Верона" были просто слишком слабыми и напуганными соперниками? В первом тайме он терял много мячей, в атаке же был вынужден действовать длинными. Лишь во втором уже сам перехватывал, перенес центр тяжести игры к воротам соперника. Но и тогда создать не мог.

Опасные моменты? В первом тайме Суле и Пеллегрини неплохо пробивали из-за пределов штрафной. А Влахович замкнул прострел в центре штрафной слабо, и Свилар отбил. Во втором Влахович и Анхелиньо неплохо пробили из-за пределов штрафной. Все эти удары издали были немного неточными. Вот и все.

Странно, что статистика насчитала в этом матче аж 15 ударов по воротам.

Довбик, несмотря на гораздо более удобную игру для него в тактическом плане в этом матче, вновь не оставил свой след в игре. Коснулся мяча всего 13 раз, отдал всего восемь передач (из них шесть точных). Нанес один удар. Дважды зарабатывал фолы. Выиграл три из пяти единоборств. Вот и все. Вышло даже хуже, чем в двух первых матчах.