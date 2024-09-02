Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мотта: Ничья с Ромой стала справедливым результатом
Всё по делу
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта проанализировал ничейный поединок против "Ромы" (0:0) в четвёртом туре Серии А.
"Это была сбалансированная игра, в которой "Рома" заставила нас прижаться к правому флангу, но во втором тайме мы сыграли лучше, больше владели мячом и попытались запереть их на своей половине поля. Я думаю, что результат был справедливым.
"Рома" заслуживает похвалы за то, что сбавила темп, нам было трудно вырваться и оттеснить их. Есть много вещей, которые мы можем улучшить, чтобы поднять уровень против хороших соперников.
У нас много хороших игроков, включая тех, кто выходил на поле в стартовом составе, но сегодня мы играли лишь отрывками.
В этот период сезона нормально, что наблюдается некоторое снижение физической интенсивности, так что каждый готов внести свой вклад.
Промахи Влаховича? Вся команда может улучшить точность, потому что у нас есть мастерство, чтобы это сделать. Мы играли против сильной команды, и в конечном итоге ничья стала правильным результатом", - цитирует Мотту Football Italia со ссылкой на Sky Sport.
Популярное сейчас
- Срыв матча Кривбасса с Шахтером, победа Динамо, Довбик снова не забил. Главные новости за 1 сентября
- Миколенко рассказал, почему живет недалеко от Манчестера, а не в Ливерпуле: Простая жизнь простого человека
- Старт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября
- Официально: Коваленко покинул Аталанту
- На женском ЧМ U-20 ввели новый официальный жест, после которого матчи будут останавливать и даже переносить
- Килиана прорвало. Реал Мадрид — Бетис 2:0. Видео голов и обзор матча