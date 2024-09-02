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Мотта: Ничья с Ромой стала справедливым результатом

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Мотта: Ничья с Ромой стала справедливым результатом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта проанализировал ничейный поединок против "Ромы" (0:0) в четвёртом туре Серии А.

"Это была сбалансированная игра, в которой "Рома" заставила нас прижаться к правому флангу, но во втором тайме мы сыграли лучше, больше владели мячом и попытались запереть их на своей половине поля. Я думаю, что результат был справедливым.

"Рома" заслуживает похвалы за то, что сбавила темп, нам было трудно вырваться и оттеснить их. Есть много вещей, которые мы можем улучшить, чтобы поднять уровень против хороших соперников.

У нас много хороших игроков, включая тех, кто выходил на поле в стартовом составе, но сегодня мы играли лишь отрывками.

В этот период сезона нормально, что наблюдается некоторое снижение физической интенсивности, так что каждый готов внести свой вклад.

Промахи Влаховича? Вся команда может улучшить точность, потому что у нас есть мастерство, чтобы это сделать. Мы играли против сильной команды, и в конечном итоге ничья стала правильным результатом", - цитирует Мотту Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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