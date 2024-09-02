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Челси не смог подписать Осимхена: Мареска прокомментировал неудачный трансфер

Италия

Нам нужны игроки на наших условиях (с)

Челси не смог подписать Осимхена: Мареска прокомментировал неудачный трансфер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Одним из самых горячих трансферных вопросов минувшего лета был уход нигерийского форварда Виктора Осимхена из "Наполи". Несмотря на активный интерес со стороны многих топ-клубов, в том числе лондонского "Челси", игрок остался в Неаполе.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска высказался об этой трансферной саге:

"Нам нужны игроки на наших условиях, мы должны решать. Если кто-то не пришел, это значит, что условия договора не были для нас хорошими. Посмотрим, как пойдут дела до января. Я не знаю, сколько игр у нас есть, я много раз говорил, что предпочитаю сосредоточиться на настоящем и ближайшем будущем. В январе увидим".

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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