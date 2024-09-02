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Ключевой хавбек Интера успешно перенес операцию
Барелла вернется к тренировкам с командой уже на следующей неделе
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" Николо Барелла успешно перенес операцию на носу для улучшения дыхания.
Как следствие, футболист пропустит ближайшие матчи национальной сборной Италии. Ожидается, что игрок вернется к тренировкам с командой уже на следующей неделе.
Несмотря на операцию, сезон для Бареллы начался удачно. Полузащитник отметился голом в победной встрече против "Аталанты".
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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