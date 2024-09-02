Ключевой хавбек Интера успешно перенес операцию

Полузащитник "Интера" Николо Барелла успешно перенес операцию на носу для улучшения дыхания.

Как следствие, футболист пропустит ближайшие матчи национальной сборной Италии. Ожидается, что игрок вернется к тренировкам с командой уже на следующей неделе.

Несмотря на операцию, сезон для Бареллы начался удачно. Полузащитник отметился голом в победной встрече против "Аталанты".