Спаллетти раскрыл тактическую схему сборной Италии в Лиге Наций

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти выступил на пресс-конференции накануне матчей против Франции и Израиля в Лиге наций.

"Среди запросов, которые были несколько слишком требовательными, было то, что мы защищались вчетвером и строили игру втроем, меняя системы во время поединка, и это, вероятно, было ошибкой.

Я хочу сейчас развеять все сомнения, мы всегда будем играть 3-5-2 или 3-4-2-1. Если вы играете в игру с двумя нападающими, это становится легко, начиная с 3-5-2 или 3-5-1-1, или 3-4-2-1".

Как отметил тренер на пресс-конференции, это решение было принято с целью стабилизировать игру команды и снять часть психологического давления с игроков. Спаллетти считает, что чрезмерное количество тактических инструкций негативно повлияло на выступление сборной на Евро-2024.