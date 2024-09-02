Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спаллетти раскрыл тактическую схему сборной Италии в Лиге Наций
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти выступил на пресс-конференции накануне матчей против Франции и Израиля в Лиге наций.
"Среди запросов, которые были несколько слишком требовательными, было то, что мы защищались вчетвером и строили игру втроем, меняя системы во время поединка, и это, вероятно, было ошибкой.
Я хочу сейчас развеять все сомнения, мы всегда будем играть 3-5-2 или 3-4-2-1. Если вы играете в игру с двумя нападающими, это становится легко, начиная с 3-5-2 или 3-5-1-1, или 3-4-2-1".
Как отметил тренер на пресс-конференции, это решение было принято с целью стабилизировать игру команды и снять часть психологического давления с игроков. Спаллетти считает, что чрезмерное количество тактических инструкций негативно повлияло на выступление сборной на Евро-2024.
Популярное сейчас
- Стало известно, когда будет доигран прерванный матч Кривбасс - Шахтер
- Известно, кто может заменить Иващенко на тренерском мостике Оболони
- Срыв матча Кривбасса с Шахтером, победа Динамо, Довбик снова не забил. Главные новости за 1 сентября
- Де Росси: Все боятся Довбика
- Россия впервые атаковала Харьков ракетой-бомбой Гром-Е1
- Вьюнник: Все слышали мою историю, но никто не знает ее подробностей