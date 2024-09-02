Защитник Ювентуса может подписать контракт с Порту

Центральный защитник "Ювентуса" Тьягу Джало может присоединиться к "Порту".

Как пишет Фабрицио Романо, соглашение между клубами уже заключено. Футболист переходит на правах аренды без последующего выкупа. Стоит отметить, что зарплату игрока распределят между собой оба клуба: 60% будет оплачивать "Ювентус", а 40% - "Порту".

Тьягу присоединился к итальянской команде в январе 2024 года из "Лилля". Футболист за всю свою карьеру забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 138 матчах.